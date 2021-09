Le Plan Village Haute-Garonne, Le Plan VIDE GRENIER LE PLAN Village Le Plan Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Village, le dimanche 26 septembre à 08:00

L’ARSPLAN Volvestre organise un vide grenier le dimanche 26 septembre à partir de 8h au Plan. Buvette, grillades, sandwiches etc. sur place. Inscriptions avant le 22 septembre.

Tarifs : 3m 5€, 6m 10€, 9m 15€, 12m 20€

Venez faire des affaires.

