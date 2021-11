Le Nizan Le Nizan Gironde, Le Nizan Vide grenier Le Nizan Le Nizan Catégories d’évènement: Gironde

Le Nizan

Vide grenier Le Nizan, 5 décembre 2021, Le Nizan. Vide grenier Salle des Fêtes Le Bourg Le Nizan

2021-12-05 – 2021-12-05 Salle des Fêtes Le Bourg

Le Nizan Gironde Le Nizan EUR L’association Katiola Solidarité organise un vide-grenier à la salle des fêtes du Nizan. Une restauration sur place est prévue. L’association Katiola Solidarité organise un vide-grenier à la salle des fêtes du Nizan. Une restauration sur place est prévue. +33 6 16 06 78 99 L’association Katiola Solidarité organise un vide-grenier à la salle des fêtes du Nizan. Une restauration sur place est prévue. Béatrice Boudeau

Salle des Fêtes Le Bourg Le Nizan

dernière mise à jour : 2021-11-20 par OT Bazas

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Nizan Autres Lieu Le Nizan Adresse Salle des Fêtes Le Bourg Ville Le Nizan lieuville Salle des Fêtes Le Bourg Le Nizan