Vide grenier le dimanche 9 juin Place Jean Jaurés Naintré, dimanche 9 juin 2024.

Vide grenier le dimanche 9 juin Organisé par l’association « Naintré Qui Bouge » sur la Place Jean Jaurès de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place. Dimanche 9 juin, 08h00 Place Jean Jaurés 2€ le ml pour les exposants

Début : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T08:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

2€ le mètre linéaire, ouvert aux exposants de 6h à 19h.

Buvette, chichis, crêpes, barbe à papa, pêche aux canards

Restauration rapide sandwichs saucisses, merguez, chips

Réservation 06 75 95 96 28 06 72 89 48 69

Place Jean Jaurés Avenue Jean Jaurès, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Email: naintrequibouge86@gmail.com
Téléphone: 06 75 95 96 28, 06 72 89 48 69

vide grenier naintré