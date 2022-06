VIDE GRENIER LE DIMANCHE 10 JUILLET Pontrieux Pontrieux Catégories d’évènement: 22260

VIDE GRENIER LE DIMANCHE 10 JUILLET

Pontrieux, 10 juillet 2022

L'assocation des Déraillés du Trieux organise son vide grenier sur le Port de Pontrieux. Accès gratuit pour les promeneurs. 5euros le mètre linéaire avec un minimum de3m

lesderaillesdutrieux@gmail.com +33 6 79 23 03 19

