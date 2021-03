Vérac LE BOURG Gironde, Vérac VIDE GRENIER LE BOURG Vérac Catégories d’évènement: Gironde

VIDE GRENIER LE BOURG, 4 avril 2021-4 avril 2021, Vérac. VIDE GRENIER

LE BOURG, le dimanche 4 avril à 06:30

Pour les exposants

Réservations obligatoires

2€ le mètre

1 café offert aux exposants

Exposants de 6H30 à 17H45

Du gel est obligatoire sur tous les stands ainsi que le port du masque Visiteurs 7H00 à 17H30

Le masque est obligatoire Buvette et restauration rapide sur place (à emporter)

L’Association Organisatrice se réserve toute la restauration.

Par restauration, il faut comprendre : vente de sandwichs, grillades, boissons, cafés, friandises.

Tout autre vendeur de produit alimentaire ne sera pas admis sur l’espace du vide grenier sauf autorisation. Suivant la réglementation en vigueur, le masques est obligatoire et les distanciations sociales sont à respecter

ENTREE GRATUITE, 2€ le m pour les exposants

Par les temps qui courent, il est difficile de faire des animations, alors un vide grenier, ça vous dit? LE BOURG VERAC Vérac Gironde

