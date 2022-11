VIDE-GRENIER Le Bosc Le Bosc Catégories d’évènement: Hérault

Le Bosc

VIDE-GRENIER Le Bosc, 2 janvier 2022, Le Bosc. VIDE-GRENIER

D609 Le Bosc Hérault

2022-01-02 06:00:00 – 2022-01-02 13:00:00 Le Bosc

Hérault Le Bosc Chaque Dimanche dès 6h00 retrouvez jusqu’à 50 exposants au Vide-Grenier du Bosc

Pour participer contactez Pascal du Lundi au Samedi de 9h00 à 13h00 au 06.32.65.68.15 Chaque Dimanche dès 6h00 retrouvez jusqu’à 50 exposants au Vide-Grenier du Bosc

Pour participer contactez Pascal du Lundi au Samedi de 9h00 à 13h00 au 06.32.65.68.15 +33 6 32 65 68 15 https://vide-greniers.org/34-Herault/Le-Bosc-34/vide-grenier-du-bosc_944855871 Pascal Brocabrac

Le Bosc

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Bosc Autres Lieu Le Bosc Adresse D609 Le Bosc Hérault Ville Le Bosc lieuville Le Bosc Departement Hérault

Le Bosc Le Bosc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bosc/

VIDE-GRENIER Le Bosc 2022-01-02 was last modified: by VIDE-GRENIER Le Bosc Le Bosc 2 janvier 2022 D609 Le Bosc Hérault Hérault Le Bosc

Le Bosc Hérault