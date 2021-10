Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Landes, Larrivière-Saint-Savin Vide grenier Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Catégories d’évènement: Landes

Larrivière-Saint-Savin

Vide grenier Larrivière-Saint-Savin, 21 novembre 2021, Larrivière-Saint-Savin. Vide grenier 2021-11-21 – 2021-11-21

Larrivière-Saint-Savin Landes Larrivière-Saint-Savin Vide grenier à Larrivière Saint-Savin. Accueil des exposants à partir de 6h30, salle chauffée, restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. Vide grenier à Larrivière Saint-Savin. Accueil des exposants à partir de 6h30, salle chauffée, restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. +33 7 82 04 94 95 Vide grenier à Larrivière Saint-Savin. Accueil des exposants à partir de 6h30, salle chauffée, restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. Comité des fêtes dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Landes, Larrivière-Saint-Savin Autres Lieu Larrivière-Saint-Savin Adresse Ville Larrivière-Saint-Savin lieuville 43.76984#-0.42796