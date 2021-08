Laprugne Laprugne Allier, Laprugne Vide Grenier Laprugne Laprugne Catégories d’évènement: Allier

Vide Grenier Laprugne, 27 août 2021, Laprugne. Vide Grenier 2021-08-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00 5 chemin fleuri, Le Vernois 03250 LAPRUGNE 19 rue civiale

Laprugne Allier Laprugne Vente de nombreux meubles, petit mobilier, décoration, vaisselle vintage et vêtements gabin.gges@gmail.com +33 7 64 15 00 12 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

