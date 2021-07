Lanvéoc Lanvéoc Finistère, Lanvéoc Vide grenier Lanvéoc Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’évènement: Finistère

Lanvéoc Finistère Lanvéoc Vide grenier du Comité de Jumelage Lanvéoc/Modbury, le dimanche 18 juillet 2021 à l’Espace Nautique de Lanvéoc unique en extérieur. Réservation obligatoire (date limite d’inscription jusqu’au 13 07 2021) avec fiche d’inscription à demander :

muriel.cdjl@gmail.com +33 6 75 88 97 95

dernière mise à jour : 2021-06-02

