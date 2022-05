Vide Grenier Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-28 18:00:00 LANNEMEZAN 45, Rue Montaigne

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Vide grenier Tarifs:

3 euros le mètre linéaire intérieur et extérieur.

Pas de table à disposition. A partir de 6h30. Renseignements et inscriptions au 06 29 22 66 75 ou au 06 21 54 19 54. +33 6 29 22 66 75 LANNEMEZAN 45, Rue Montaigne Lannemezan

