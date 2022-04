Vide Grenier Landerneau Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Vide Grenier Landerneau Landerneau, 1 mai 2022, Landerneau. Vide Grenier Landerneau Landerneau

2022-05-01 – 2022-05-01

Landerneau Finistère Ti Ar Vro organise son vide grenier le dimanche 1er mai 2022 à Landerneau.

Tous les exposants sont les bienvenus (particuliers exclusivement). Buvette et restauration sur place.

Venez vous détendre lors de ce jour férié autour d’une crêpe et faire des affaires ! tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com +33 6 76 39 65 01 Ti Ar Vro organise son vide grenier le dimanche 1er mai 2022 à Landerneau.

Tous les exposants sont les bienvenus (particuliers exclusivement). Buvette et restauration sur place.

Venez vous détendre lors de ce jour férié autour d’une crêpe et faire des affaires ! Landerneau

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Vide Grenier Landerneau Landerneau 2022-05-01 was last modified: by Vide Grenier Landerneau Landerneau Landerneau 1 mai 2022 finistère landerneau

Landerneau Finistère