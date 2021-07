Lalizolle Lalizolle Allier, Lalizolle Vide grenier Lalizolle Lalizolle Catégories d’évènement: Allier

Lalizolle

Vide grenier Lalizolle, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Lalizolle. Vide grenier 2021-07-11 08:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Lalizolle Allier Lalizolle Organisé par le Comité des fêtes.

Animations toutes la journée, produits locaux avec le magasin » Saveurs Locales », buvette et restauration avec le bar/restaurant « L’épicurien ». +33 6 85 18 33 13 dernière mise à jour : 2021-06-05 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lalizolle Étiquettes évènement : Autres Lieu Lalizolle Adresse Ville Lalizolle lieuville 46.15611#3.00233