Vide-Grenier Labatut-Rivière, 1 mai 2022, Labatut-Rivière. Vide-Grenier Parking de la salle des fêtes LABATUT-RIVIERE

2022-05-01 – 2022-05-01 Parking de la salle des fêtes LABATUT-RIVIERE

Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées Labatut-Rivière Organisé par Rurale Attitude et le Centre de Loisirs. Arrivée des exposants à 7h

3€ le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place +33 6 95 93 32 51

