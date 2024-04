Vide grenier Extérieur du domaine Labatut, dimanche 19 mai 2024.

Vide grenier Extérieur du domaine Labatut Landes

L Association Domaine de Lahire Culture et Patrimoine organise son premier vide grenier. Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Extérieur du domaine 2167 boulevard de l’océan

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine domainedelahire@gmail.com

L’événement Vide grenier Labatut a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans