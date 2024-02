Vide grenier Avenue Gabriel Chaigne La Réole, dimanche 17 mars 2024.

Vide grenier Avenue Gabriel Chaigne La Réole Gironde

L’association des familles du Réolais vous invite à venir flâner et chiner dans leur vide grenier. L’occasion de faire de la place dans vos maisons et de trouver des articles vintage et uniques avant l’arrivé des beaux jours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 07:30:00

fin : 2024-03-17 18:30:00

Avenue Gabriel Chaigne Amicale laïque

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide grenier La Réole a été mis à jour le 2024-02-14 par OT de l’Entre-deux-Mers