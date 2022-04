VIDE-GRENIER La Haie-Traversaine La Haie-Traversaine Catégories d’évènement: La Haie-Traversaine

Mayenne

VIDE-GRENIER La Haie-Traversaine, 8 mai 2022, La Haie-Traversaine. VIDE-GRENIER Le Bas Loze Base de loisirs – May’n Loisirs La Haie-Traversaine

2022-05-08 – 2022-05-08 Le Bas Loze Base de loisirs – May’n Loisirs

La Haie-Traversaine Mayenne La Haie-Traversaine EUR 1.5 1.5 A partir de 8 h 00, à la base de Loisirs de la Haie-Traversaine, avec vue sur le lac de Haute-Mayenne, entre Ville de Mayenne et Ambrières-les-Vallées. – 1,50€ le mètre linéaire

