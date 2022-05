Vide Grenier La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Croix-du-Perche

Vide Grenier La Croix-du-Perche, 26 mai 2022, La Croix-du-Perche. Vide Grenier La Croix-du-Perche

2022-05-26 – 2022-05-26

La Croix-du-Perche Eure-et-Loir La Croix-du-Perche Venez découvrir le vide grenier de la Croix-Du-Perche accompagné de sa buvette et son barbecue, sans oublier les balades à poney. Association des Amis de l’École

La Croix-du-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Croix-du-Perche Autres Lieu La Croix-du-Perche Adresse Ville La Croix-du-Perche lieuville La Croix-du-Perche Departement Eure-et-Loir

La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-croix-du-perche/

Vide Grenier La Croix-du-Perche 2022-05-26 was last modified: by Vide Grenier La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche 26 mai 2022 Eure-et-Loir La Croix-du-Perche

La Croix-du-Perche Eure-et-Loir