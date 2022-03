Vide grenier La Chapelle-d’Aurec La Chapelle-d'Aurec Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chapelle-d'Aurec

Vide grenier La Chapelle-d’Aurec, 8 mai 2022, La Chapelle-d'Aurec. Vide grenier La Chapelle-d’Aurec

2022-05-08 – 2022-05-08

La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire La Chapelle-d’Aurec Vide grenier dans le bourg, organisée par le comité des fêtes et l’APE https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ La Chapelle-d’Aurec

dernière mise à jour : 2022-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chapelle-d'Aurec Autres Lieu La Chapelle-d'Aurec Adresse Ville La Chapelle-d'Aurec lieuville La Chapelle-d'Aurec Departement Haute-Loire

La Chapelle-d'Aurec La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-daurec/

Vide grenier La Chapelle-d’Aurec 2022-05-08 was last modified: by Vide grenier La Chapelle-d’Aurec La Chapelle-d'Aurec 8 mai 2022 Haute-Loire La Chapelle-d'Aurec

La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire