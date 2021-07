Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Vide-grenier La boule templaise Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Vide-grenier La boule templaise Le Temple-sur-Lot, 22 août 2021-22 août 2021, Le Temple-sur-Lot. Vide-grenier La boule templaise 2021-08-22 – 2021-08-22

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Vide-greniers organisé par l’association « La boule templaise ». Vide-greniers organisé par l’association « La boule templaise ». +33 6 59 28 85 62 Vide-greniers organisé par l’association « La boule templaise ». ©OT Pornic dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Ville Le Temple-sur-Lot lieuville 44.37918#0.5203