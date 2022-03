Vide-grenier Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Morbihan

Vide-grenier Josselin, 6 mars 2022, Josselin. Vide-grenier Salle omnisports Michel Juguet Rue du Pont Mareuc Josselin

2022-03-06 08:30:00 – 2022-03-06 18:00:00 Salle omnisports Michel Juguet Rue du Pont Mareuc

Josselin Morbihan Venez chiner de bonnes occasions sur le vide-grenier de l’Amicale Laïque de Josselin. De 8h30 à 18h à la salle omnisports Michel Juguet. Petite restauration et buvette sur place. Venez chiner de bonnes occasions sur le vide-grenier de l’Amicale Laïque de Josselin. De 8h30 à 18h à la salle omnisports Michel Juguet. Petite restauration et buvette sur place. Salle omnisports Michel Juguet Rue du Pont Mareuc Josselin

Josselin Morbihan