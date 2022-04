Vide Grenier Jallerange Jallerange Jallerange Catégories d’évènement: Doubs

Jallerange Doubs Jallerange Le village de Jallerange vous invite à son vide grenier, qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022 de 7 h 00 à 18 h 00 autour de la salle des fêtes de Jallerange, vous pourrez profiter d’une démonstration de Hip-Hop à 13 h 00, d’une buvette et vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place.

Le village de Jallerange vous invite à son vide grenier, qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022 de 7 h 00 à 18 h 00 autour de la salle des fêtes de Jallerange, vous pourrez profiter d'une démonstration de Hip-Hop à 13 h 00, d'une buvette et vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place.

Concernant les exposants, le tarif d'inscription est de 2€ par mètre linéaire, les réservations se font en ligne en scannant le QR Code sur l'affiche ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-detente-et-loisirs-de-jallerange/evenements/vide-grenier-jallerange-2022?fbclid=IwAR2jEWryaKjNcNc04f9Cx_9rWU5igMkP5Hz-hSoBC57Oa-792bLEkkBJxoI.

Concernant les exposants, le tarif d'inscription est de 2€ par mètre linéaire, les réservations se font en ligne en scannant le QR Code sur l'affiche ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-detente-et-loisirs-de-jallerange/evenements/vide-grenier-jallerange-2022?fbclid=IwAR2jEWryaKjNcNc04f9Cx_9rWU5igMkP5Hz-hSoBC57Oa-792bLEkkBJxoI.

