Henvic 29670 Henvic Participez au vide-grenier organisé par le club ES Carantec-Henvic , où vous trouverez de nombreux articles à bas prix : jouets, ameublement, bibelots, livres, etc. Une buvette et de la petite restauration (snacks) seront disponibles sur place. esch.foot@orange.fr +33 6 21 93 21 55 Participez au vide-grenier organisé par le club ES Carantec-Henvic , où vous trouverez de nombreux articles à bas prix : jouets, ameublement, bibelots, livres, etc. Une buvette et de la petite restauration (snacks) seront disponibles sur place. Henvic

