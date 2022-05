Vide grenier Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: 47340

Hautefage-la-Tour

Vide grenier Hautefage-la-Tour, 10 juillet 2022, Hautefage-la-Tour. Vide grenier Hautefage-la-Tour

2022-07-10 – 2022-07-10

Hautefage-la-Tour 47340 EUR 2 2 Vide grenier dans la rue principale du village de Hautefage-La-Tour, organisé par le Comité des fêtes.

Tarif : 2 euros le mètre linéaire.

Buvette et restauration sur place. Vide grenier dans la rue principale du village de Hautefage-La-Tour, organisé par le Comité des fêtes.

Tarif : 2 euros le mètre linéaire.

Buvette et restauration sur place. +33 6 31 28 74 92 Vide grenier dans la rue principale du village de Hautefage-La-Tour, organisé par le Comité des fêtes.

Tarif : 2 euros le mètre linéaire.

Buvette et restauration sur place. Comité des fêtes Hautefage-La-Tour

Hautefage-la-Tour

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: 47340, Hautefage-la-Tour Autres Lieu Hautefage-la-Tour Adresse Ville Hautefage-la-Tour lieuville Hautefage-la-Tour Departement 47340

Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hautefage-la-tour/

Vide grenier Hautefage-la-Tour 2022-07-10 was last modified: by Vide grenier Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 10 juillet 2022 47340 Hautefage-la-Tour

Hautefage-la-Tour 47340