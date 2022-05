VIDE-GRENIER Haute-Kontz, 3 juillet 2022, Haute-Kontz. VIDE-GRENIER Haute-Kontz

2022-07-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-03 17:00:00 17:00:00

Haute-Kontz 57480 Haute-Kontz Les trottoirs feront le plein de stands des plus variés offrant aux visiteurs de belles opportunités. Les chineurs trouveront leur bonheur au milieu d’un bric-à-brac d’objets en tout genre. Pour vendre : 2 euros le mètre linéaire – location possible de table pour exposer (5 euros). Buvette et restauration seront disponibles sur place. videgreniersHK@gmail.com +33 6 73 58 53 78 Haute-Kontz

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 57480, Haute-Kontz Autres Lieu Haute-Kontz Adresse Ville Haute-Kontz lieuville Haute-Kontz Departement 57480

Haute-Kontz Haute-Kontz 57480 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haute-kontz/

VIDE-GRENIER Haute-Kontz 2022-07-03 was last modified: by VIDE-GRENIER Haute-Kontz Haute-Kontz 3 juillet 2022 57480 Haute-Kontz

Haute-Kontz 57480