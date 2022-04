Vide Grenier Grimbosq Grimbosq Catégories d’évènement: Calvados

2022-05-15 07:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Organisé sur le terrain municipal, Grimbosqloisirs vous donne rendez-vous pour son vide-grenier ouvert uniquement aux particuliers. Restauration et buvette sur place.

grimbosqloisir@orange.fr +33 6 03 26 43 42

