Vide grenier gourmand et troc de plantes Salle Polyvalente Estialescq, mercredi 8 mai 2024.

Vide grenier gourmand et troc de plantes Salle Polyvalente Estialescq Pyrénées-Atlantiques

Venez participer ce jour au vide grenier gourmand et troc de plantes.

30 exposants maximum.

Inscriptions par mail uniquement ou physiquement à l’agence postale communale le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30. A la mairie, le mardi et vendredi matin.

Exposants, installation à partir de 7h.

Repli sous le préau de l’école en cas de pluie. EUR.

Salle Polyvalente Place de l’Église

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00



