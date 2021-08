Gardefort Gardefort Cher, Gardefort Vide grenier Gardefort Gardefort Catégories d’évènement: Cher

Vide grenier Gardefort, 28 août 2021, Gardefort. Vide grenier 2021-08-28 07:30:00 – 2021-08-28

Gardefort Cher Gardefort Le Comité des Fêtes de Gardefort organise son vide-grenier, dans le bourg du village.

Buffet et buvette sur place . A partir de 6H30 pour les exposants

dernière mise à jour : 2021-07-30

