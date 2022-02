vide grenier Forges-la-Forêt Forges-la-Forêt Catégories d’évènement: Forges-la-Forêt

Ille-et-Vilaine

vide grenier Forges-la-Forêt, 10 juillet 2022, Forges-la-Forêt. vide grenier Forges-la-Forêt

2022-07-10 07:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Forges-la-Forêt Ille-et-Vilaine Forges-la-Forêt vide grenier autour de l’étang, en centre bourg avec repas (sur réservation) et animation. mairie.forgeslaforet@orange.fr +33 2 99 47 97 10 vide grenier autour de l’étang, en centre bourg avec repas (sur réservation) et animation. Forges-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Roche aux Fées Communauté

Détails Catégories d’évènement: Forges-la-Forêt, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Forges-la-Forêt Adresse Ville Forges-la-Forêt lieuville Forges-la-Forêt Departement Ille-et-Vilaine

vide grenier Forges-la-Forêt 2022-07-10 was last modified: by vide grenier Forges-la-Forêt Forges-la-Forêt 10 juillet 2022 Forges-la-Forêt ille-et-vilaine

Forges-la-Forêt Ille-et-Vilaine