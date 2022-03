Vide-grenier : Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

2022-05-21 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00

Route entre Bagnoles de l'Orne Normandie et St Michel des Andaines. Organisée par Avenir Espoir 2000. Entrée gratuite. Tarif emplacement sur demande auprès d'Avenir Espoir 2000. Renseignement 06 71 12 77 47
tourisme@bagnolesdelorne.com +33 6 71 12 77 47 http://www.bagnolesdelorne.com/

