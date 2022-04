Vide Grenier Feytiat Place de l’Europe Feytiat Catégories d’évènement: Feytiat

Haute-Vienne

Vide Grenier Feytiat Place de l’Europe, 26 mai 2022, Feytiat. Vide Grenier Feytiat

Place de l’Europe, le jeudi 26 mai à 06:30

Un vide grenier est organisé à Feytiat **Place de l’Europe**, le jeudi **26 mai** 2022 au profit des _Restos du Coeur_. Il est ouvert aux particuliers comme aux professionnels. **Gratuit** pour les visiteurs. **2,5€** le mètre linéaire (4ml minimum si voiture). Sans réservation. Buvette sur place.

Entrée libre sans inscription. 2,5€ le mètre linéaire (4ml minimum si voiture). Gratuit pour les visiteurs.

Vide Grenier au profit des Restos du Coeur Place de l’Europe Rue du Pré-aux-chevaux Feytiat Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T06:30:00 2022-05-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Feytiat, Haute-Vienne Autres Lieu Place de l'Europe Adresse Rue du Pré-aux-chevaux Ville Feytiat lieuville Place de l'Europe Feytiat Departement Haute-Vienne

Place de l'Europe Feytiat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feytiat/

Vide Grenier Feytiat Place de l’Europe 2022-05-26 was last modified: by Vide Grenier Feytiat Place de l’Europe Place de l'Europe 26 mai 2022 Feytiat Place de l'Europe Feytiat

Feytiat Haute-Vienne