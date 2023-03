Vide Grenier Festif de la BIC Plaine des sports, 14 mai 2023, Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves.

Vide Grenier Festif de la BIC

58 Avenue du Général de Gaulle Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves 33640

2023-05-14 06:30:00 – 2023-05-14

Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle

Ayguemorte-les-Graves

33640

Ayguemorte-les-Graves

Nous vous invitons à ce nouveau vide grenier festif de la BIC des Graves le dimanche 14 Mai 2023 sur la plaine des sports de la commune d’Ayguemorte les Graves, située à 15 minutes au sud de Bordeaux !

Au programme de cette journée festive : concert, dj set, bar à huitres, grillades et surtout le plein de bonnes affaires ! Nous vous attendons nombreux !!

Accueil dès 6h30 des exposants avec le café offert.

Puis, dès 11h, ouverture du bar à huitres, sélection de vins et bières, frites/grillades et autres réjouissances jusqu’à 18h !

dès 11h30 concert SWING – JAZZ MANOUCHE suivi de DJ set !

+33 6 20 74 55 09 BIC DES GRAVES

BIC des graves

Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves

