Ayguemorte-les-Graves Gironde Ayguemorte-les-Graves Nous vous invitons pour ce nouveau vide grenier festif de la BIC des Graves le dimanche 22 Mai 2022 sur la plaine des sports de la commune d’Ayguemorte les Graves! Au programme de cette journée festive : concerts, dj set, bar à huitres, grillades et surtout le plein de bonnes affaires ! Nous vous attendons nombreux ?? dès 11h, ouverture du Bar à huitres, sélection vins et bières, Frites/Grillades et autres réjouissances jusqu’à 18h !

