Vide Grenier Fargues-sur-Ourbise

Fargues-sur-Ourbise

Vide Grenier Fargues-sur-Ourbise, 1 mai 2022, Fargues-sur-Ourbise.

2022-05-01

Fargues-sur-Ourbise 47700 Fargues-sur-Ourbise Grand vide grenier organisé par le club Bruyères et Genets. Toute la journée venez chinez sur les différents stand, un traiteur et une buvette vous attendent sur place.

Fargues-sur-Ourbise

