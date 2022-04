Vide-grenier, exposition et voitures anciennes à Pellegrue Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Vide-grenier, exposition et voitures anciennes à Pellegrue Pellegrue, 11 juin 2022, Pellegrue. Vide-grenier, exposition et voitures anciennes à Pellegrue Pellegrue

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-12 18:00:00

Pellegrue Gironde Pellegrue Pour fêter les 50 ans du comité des fêtes de Pellegrue ! Vide-grenier, exposition de peinture et voitures anciennes le dimanche de 8h30 à 18h dans les rues de la bastide. Samedi 11 et dimanche 12 juin, restauration sur le parvis de l’église.

Concert le samedi soir : 3 cafés gourmands. Pour fêter les 50 ans du comité des fêtes de Pellegrue ! Vide-grenier, exposition de peinture et voitures anciennes le dimanche de 8h30 à 18h dans les rues de la bastide. Samedi 11 et dimanche 12 juin, restauration sur le parvis de l’église.

Concert le samedi soir : 3 cafés gourmands. Pour fêter les 50 ans du comité des fêtes de Pellegrue ! Vide-grenier, exposition de peinture et voitures anciennes le dimanche de 8h30 à 18h dans les rues de la bastide. Samedi 11 et dimanche 12 juin, restauration sur le parvis de l’église.

Concert le samedi soir : 3 cafés gourmands. OT Pays Foyen

Pellegrue

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pellegrue Autres Lieu Pellegrue Adresse Ville Pellegrue lieuville Pellegrue Departement Gironde

Pellegrue Pellegrue Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pellegrue/

Vide-grenier, exposition et voitures anciennes à Pellegrue Pellegrue 2022-06-11 was last modified: by Vide-grenier, exposition et voitures anciennes à Pellegrue Pellegrue Pellegrue 11 juin 2022 Gironde Pellegrue

Pellegrue Gironde