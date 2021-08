Etzling Etzling Etzling, Moselle VIDE GRENIER Etzling Etzling Catégories d’évènement: Etzling

Moselle

VIDE GRENIER Etzling, 15 août 2021, Etzling. VIDE GRENIER 2021-08-15 – 2021-08-15

Etzling Moselle Etzling organisé par l’Union Sportive d’Etzling, sur le parking du stade entre les deux écoles. Pour plus d’informations contacter l’Union Sportive d’Etzling ou la Mairie d’Etzling au 03.87.87.43.37. aux horaires d’ouverture. mairie@etzling.fr +33 3 87 87 43 37 http://www.etzling.info/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Etzling, Moselle Autres Lieu Etzling Adresse Ville Etzling lieuville 49.18016#6.95762