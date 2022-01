Vide-grenier et Vide-jardin Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac

Vide-grenier et Vide-jardin Mellac, 10 avril 2022, Mellac. Vide-grenier et Vide-jardin Parking Intermarché Kervidanou 3 Mellac

2022-04-10 09:00:00 – 2022-04-10 17:00:00 Parking Intermarché Kervidanou 3

Mellac Finistère Organisé par Macareux Darts.

Respect des directives sanitaire en vigueur à cette date

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Parking Intermarché Kervidanou 3 Ville Mellac lieuville Parking Intermarché Kervidanou 3 Mellac

