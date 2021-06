Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu VIDE-GRENIER ET RANDONNÉE – CHATELAIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Vide grenier et randonnée pédestre le 4 juillet 2021 à l’air de loisirs de Chatelais.

Randonnées de 3, 10 ou 15km, départs de 9h à 10h. 5€ et 2€ -14 ans.

Brioche et café offert. Vide-grenier proposé à Chatelais le 4 juillet.

dernière mise à jour : 2021-06-19

