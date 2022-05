Vide Grenier et Puces de Mer Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: 29880

Plouguerneau

Vide Grenier et Puces de Mer Plouguerneau, 10 juillet 2022, Plouguerneau. Vide Grenier et Puces de Mer Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau

2022-07-10 09:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Salle Jean Tanguy D32

Plouguerneau 29880 Salle Jean Tanguy de 9h à 18h. Adulte et + de 15 ans entrée 1,50€.

Buvette – Café – Gâteaux – Crêpes – Sandwich.

Inscriptions avant le 15 juin. +33 6 95 24 36 34 Salle Jean Tanguy de 9h à 18h. Adulte et + de 15 ans entrée 1,50€.

Buvette – Café – Gâteaux – Crêpes – Sandwich.

Inscriptions avant le 15 juin. Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 29880, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Salle Jean Tanguy D32 Ville Plouguerneau lieuville Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau Departement 29880

Plouguerneau Plouguerneau 29880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Vide Grenier et Puces de Mer Plouguerneau 2022-07-10 was last modified: by Vide Grenier et Puces de Mer Plouguerneau Plouguerneau 10 juillet 2022 29880 Plouguerneau

Plouguerneau 29880