Quand les beaux jours reviennent, pourquoi ne pas sortir chiner tout un après-midi au soleil ? Dimanche 26 juin, de 7h à 18h, se tiendra le vide-grenier de l'Amicale des Pompiers de Saint-Ciers-sur-Gironde. Vous trouverez sur place un espace Fook Truck ainsi qu'un coin buvette pour vous restaurer. Il sera également possible de prolonger ce moment par une découverte de la caserne des pompiers, exceptionnellement ouverte au public à cette occasion. Ne manquez pas ce rendez-vous et venez nombreux, Pour toute demande de réservation d'emplacement, contactez le 06 35 31 89 01 (entre 18h et 20h).

