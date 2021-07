Veynes Veynes Hautes-Alpes, Veynes Vide-grenier et portes ouvertes au Refuge la Mascotte Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Veynes

Vide-grenier et portes ouvertes au Refuge la Mascotte
2021-07-14

Veynes Hautes-Alpes A l’occasion de ces portes ouvertes le refuge « la Mascotte » vous invite à venir voir les animaux et vous propose un vide-grenier.



Buvette et boutique sur place.



Venez nombreux ! https://www.spasudalpine.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

