11 juillet 2021

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor La Roche-Jaudy Pour fêter les 12 ans de SOS Débarras l’association organise en vide-grenier dans son local de 700 m².

Exposition de véhicules anciens et fanfare dans l’après-midi.

