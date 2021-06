Beausemblant Beausemblant Beausemblant, Drôme Vide grenier et matinée paëlla Beausemblant Beausemblant Catégories d’évènement: Beausemblant

Drôme

Vide grenier et matinée paëlla Beausemblant, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Beausemblant. Vide grenier et matinée paëlla 2021-07-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-25

Beausemblant Drôme Vide greniers et matinée paella, buvette, buffet. rallyepassion26@gmail.com +33 6 20 53 31 70 http://rallye.passion.free.fr/ Vide greniers et matinée paella, buvette, buffet.

Détails Catégories d’évènement: Beausemblant, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Beausemblant Adresse Ville Beausemblant lieuville 45.21594#4.83747