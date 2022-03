Vide-grenier et marche Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-Médoc

Vide-grenier et marche Saint-Christoly-Médoc, 27 mars 2022, Saint-Christoly-Médoc. Vide-grenier et marche Saint-Christoly-Médoc

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc EUR 0 L’association les Amis de l’Eglise St-Christophe organisent un vide-grenier ainsi qu’une marche de 8 km.

Saint-Christoly-Médoc

