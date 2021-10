Saint-Georges-Blancaneix Saint-Georges-Blancaneix Dordogne, Saint-Georges-Blancaneix Vide-grenier et marche pédestre Saint-Georges-Blancaneix Saint-Georges-Blancaneix Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Georges-Blancaneix

Vide-grenier et marche pédestre Saint-Georges-Blancaneix, 9 octobre 2021, Saint-Georges-Blancaneix. Vide-grenier et marche pédestre 2021-10-09 – 2021-10-09

Saint-Georges-Blancaneix Dordogne Saint-Georges-Blancaneix Le Comité des fêtes de Saint-Georges de Blancaneix vous invite à un vide-grenier, protégé sous barnum à partir de 16h.

Une marche semi-nocturne de 10km est organisée à partir de 18h30 au départ de la salle des fêtes.

Détails Catégories d'évènement: Dordogne, Saint-Georges-Blancaneix