Vide-grenier et marché aux plantes Saint-Astier, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Astier.

Vide-grenier et marché aux plantes 2021-06-13 – 2021-06-13

Saint-Astier Dordogne

Vide-grenier et marché aux plantes toute la journée (8h-18h) en centre-ville.

Buvette et sandwichs sur place.

Tarif exposant : 1 € / mètre, tables non fournies, placement dans l’ordre d’arrivée

Fêt’Astier 06 85 80 69 29

Vide-grenier et marché aux plantes toute la journée (8h-18h) en centre-ville.

Buvette et sandwichs sur place.

Tarif exposant : 1 € / mètre, tables non fournies, placement dans l’ordre d’arrivée

Fêt’Astier 06 85 80 69 29

+33 6 85 80 69 29

Vide-grenier et marché aux plantes toute la journée (8h-18h) en centre-ville.

Buvette et sandwichs sur place.

Tarif exposant : 1 € / mètre, tables non fournies, placement dans l’ordre d’arrivée

Fêt’Astier 06 85 80 69 29

Vide-grenier et marché aux plantes toute la journée (8h-18h) en centre-ville.

Buvette et sandwichs sur place.

Tarif exposant : 1 € / mètre, tables non fournies, placement dans l’ordre d’arrivée

Fêt’Astier 06 85 80 69 29

fêt’Astier