Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Pellegrue, 1 mai 2022, Pellegrue. Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Pellegrue

2022-05-01 – 2022-05-01

Pellegrue Gironde Vide grenier (2€ le mètre à partir de 7h) et marché aux fleurs.

Sous la halle, autour de la halle, rue du docteur Fontes

restauration sur place

animations musicales : école de musique de l’atelier 104 de sainte Foy la grande

DJ G gueuxtase Vide grenier (2€ le mètre à partir de 7h) et marché aux fleurs.

Sous la halle, autour de la halle, rue du docteur Fontes

restauration sur place

animations musicales : école de musique de l’atelier 104 de sainte Foy la grande

DJ G gueuxtase +33 6 88 96 36 44 Vide grenier (2€ le mètre à partir de 7h) et marché aux fleurs.

Sous la halle, autour de la halle, rue du docteur Fontes

restauration sur place

animations musicales : école de musique de l’atelier 104 de sainte Foy la grande

DJ G gueuxtase OT Pays Foyen

Pellegrue

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pellegrue Autres Lieu Pellegrue Adresse Ville Pellegrue lieuville Pellegrue Departement Gironde

Pellegrue Pellegrue Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pellegrue/

Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Pellegrue 2022-05-01 was last modified: by Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Pellegrue Pellegrue 1 mai 2022 Gironde Pellegrue

Pellegrue Gironde