VIDE GRENIER ET KERMESSE Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges

VIDE GRENIER ET KERMESSE Saint-Maurice-sur-Moselle, 3 juillet 2022, Saint-Maurice-sur-Moselle. VIDE GRENIER ET KERMESSE

Parking de la Salle Multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

2022-07-03 06:30:00 06:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges L’association des Parents d’élèves « Les Enfants d’Abord » organise un vide grenier toute la journée et une kermesse de 14h à 18h avec une chorale des écoliers et des jeux – crêpes – buvette – flammenkuches. mimivosges@hotmail.fr +33 6 78 30 81 64 Saint-Maurice-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges Autres Lieu Saint-Maurice-sur-Moselle Adresse Parking de la Salle Multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Ville Saint-Maurice-sur-Moselle lieuville Saint-Maurice-sur-Moselle Departement Vosges

Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sur-moselle/

VIDE GRENIER ET KERMESSE Saint-Maurice-sur-Moselle 2022-07-03 was last modified: by VIDE GRENIER ET KERMESSE Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle 3 juillet 2022 Parking de la Salle Multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges