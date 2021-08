Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube, Ervy-le-Châtel Vide-grenier et kermesse Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Vide-grenier et kermesse 2021-08-15 07:00:00 – 2021-08-15 19:00:00

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel 2 Eur Dimanche 15 août : ERVY-LE-CHÂTEL – Vide-grenier, de 7h à 19h, aux abords du stade. Emplacement libre, 2 € le mètre, réservation au 06 73 27 05 40. 10h30 : messe en l’église Saint Pierre-ès-Liens. 11h45 : apéritif-concert au stade de la commune. À partir de 12h : restauration sur place. À partir de 13h : nombreuses animations et stands (jeux, balades à poney, concours de pétanque en doublette ouvert à tous). Avec la participation de Jean-Mi et son orgue de Barbarie et présence de Jessica Fievet, Miss internationale Bourgogne-Franche-Comté 2019. Contact : lesbourdin@wanadoo.fr – +33 (0)3 25 42 39 96 – +33 (0)7 82 28 00 85. lesbourdin@wanadoo.fr Dimanche 15 août : ERVY-LE-CHÂTEL – Vide-grenier, de 7h à 19h, aux abords du stade. Emplacement libre, 2 € le mètre, réservation au 06 73 27 05 40. 10h30 : messe en l’église Saint Pierre-ès-Liens. 11h45 : apéritif-concert au stade de la commune. À partir de 12h : restauration sur place. À partir de 13h : nombreuses animations et stands (jeux, balades à poney, concours de pétanque en doublette ouvert à tous). Avec la participation de Jean-Mi et son orgue de Barbarie et présence de Jessica Fievet, Miss internationale Bourgogne-Franche-Comté 2019. Contact : lesbourdin@wanadoo.fr – +33 (0)3 25 42 39 96 – +33 (0)7 82 28 00 85. Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-05 par

