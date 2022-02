VIDE GRENIER ET FOIRE AUX PLANTES RARES Boulaincourt Boulaincourt Catégories d’évènement: Boulaincourt

Boulaincourt Vosges Boulaincourt Vide-grenier et Foire aux Plantes Rares

Emplacements gratuit pour les exposants, mais réservation obligatoire.

Buvette et camion pizzas sur place

Respect des mesures sanitaires en vigueur +33 3 29 65 64 82 Pixabay

