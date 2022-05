Vide grenier et foire artisanale Chenay-le-Châtel Chenay-le-Châtel Catégories d’évènement: Chenay-le-Châtel

Chenay-le-Châtel Saône-et-Loire Chenay-le-Châtel EUR 1 1 Le Club culture et loisirs organise son traditionnel vide-greniers avec foire artisanale. Buvette et restauration rapide sur place cclchenay71@gmail.com +33 3 85 25 12 63 Le Club culture et loisirs organise son traditionnel vide-greniers avec foire artisanale. Buvette et restauration rapide sur place Chenay-le-Châtel

